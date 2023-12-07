Секретарь СНБО призывает проявлять спокойствие и твердость.

Украина не откажется от защиты ни одного клочка земли, как бы в других странах не голосовали за законопроекты по поддержке Украины. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил в сети X (Twitter).

"Спокойствие и твердость. Независимо от того, кто, где и как проголосовал в любой стране мира, мы не прекратим защищать наше государство, мы не откажемся от ни одного клочка нашей земли и не простим ни одного убитого или искалеченного. Мы сосредоточимся, сделаем выводы, перезарядим оружие и будем дальше уничтожать российское чудовище", - написал Данилов.

В частности, секретарь СНБО подчеркнул, что "с каждым днем, с каждым трудным, но нужным уроком, мы взрослеем и становимся более крепкими".

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"Мы поняли, что несмотря на человеческий прогресс в мире, снова главным приоритетом становится сила, и поэтому Силы обороны Украины являются и остаются нашим лучшим гарантом безопасности, надежной страховкой от угрозы стать заложниками меняющейся политической конъюнктуры и невыполнения взятых международных обязательств по безопасности", - отметил Данилов.

Военная помощь США Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, ночью по киевскому времени Сенат Соединенных Штатов Америки заблокировал вынесение на голосование законопроекта относительно дополнительного финансирования военной помощи Украине. Законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню не набрал достаточного количества голосов для продвижения.

Впоследствии посол Украины в Соединенных Штатах Америки Оксана Маркарова выразила надежду, что военная помощь США для Украины все же будет поддержана обеими палатами Конгресса США до Рождества.

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