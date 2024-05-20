Такая потеря очень чувствительна для врага.

Возможное уничтожение последнего ракетоносителя "Калибров" в оккупированном Крыму это достаточно ощутимая потеря для России, заявил военный эксперт, директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире телемарафона. Таким образом он прокомментировал вероятное потопление российского ракетного корабля "Циклон" во время последней атаки на оккупированный Россией Севастополь.

"Возможная потеря Россией последнего ракетного корабля "Циклон" в оккупированном Крыму является очень значительной. Это действительно последний ракетоноситель в портах Крыма. И это означает, что демилитаризация продолжается и Россия будет вынуждена действовать только из Новороссийска, где они также уже не могут чувствовать себя в безопасности", - отметил он.

При этом напомнил, что на прошлой неделе была атака по Новороссийскому морскому порту. Мусиенко сомневается, что непосредственно ракетоносители "Калибров" появятся в оккупированном Крыму или в акватории полуострова.

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"Это серьезная потеря. Потому что одно дело корабли, хотя это также потеря. А другое дело - ракетоносители именно "Калибров". Их же не бесконечное количество. И соответственно такие потери являются достаточно чувствительными", - подчеркнул эксперт.

Уничтожение российской авиации

Как сообщал УНИАН, в ночь на 19 мая, по данным российского Telegram-канала "Досье шпиона", во время атаки на оккупированный Россией Севастополь мог быть потоплен российский малый ракетный корабль "Циклон". Отмечалось, что украинская армия ударила по нему двумя баллистическими ракетами ATACMS.

Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук отмечает, что существует вероятность, что российские оккупанты потеряли свой последний носитель крылатых ракет в Крыму.

Также рассказал, что был поражен, пожалуй, весь личный состав. При этом добавил, что остальную информацию еще верифицируют.

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