По его словам, главным преимуществом является отсутствие российской линии обороны.

Российская армия все 8 лет войны на Донбассе не создавала линии обороны, ведь постоянно готовилась к наступательным действиям. В то же время украинские войска создали мощную систему оборонительных сооружений, которые оккупанты не могут прорвать даже через год полномасштабной войны.

Как пояснил военный эксперт Олег Жданов на своем Youtube-канале, украинцам даже прорывать никакую линию обороны не придется. У оккупантов на Донбассе ее просто нет.

"Дело в том, что с той стороны "линии Маннергейма" и нет особо. Дело в том, что российские оккупационные войска все восемь лет готовились к наступлению. Там оборонительные сооружения не такие мощные, как у нас. это мы три линии обороны строили восемь лет. И, да, есть участки, на которых она держится до сих пор. С другой стороны, есть участки, с которых они давно ушли с этой линии. В ходе боевых действий эти линии получили значительные разрушения. Мы не будем штурмовать в лоб, мы найдем слабое место и обойдем эту линию. Или в слабом месте за счет огневых средств обеспечим прорыв этой линии. Далее введут группировку войск "Прорыв" с раздвиганием флангов противника", - ответил Жданов на вопрос, как ВСУ будут прорывать оборону РФ на Донбассе.

В то же время эксперт не исключает, что украинское контрнаступление может двигаться и вдоль линии обороны оккупантов, если группировка войск будет двигаться с Луганской области на Донецк.

"Существует способов миллион. Самое главное то, что российские оккупационные войска восемь лет не готовились к тотальной обороне. Эта линия была для них временной. Да, они оборудовали там позиции, но не настолько мощно и плотно, как это сделали мы за восемь лет", - отметил эксперт.

Битва за Донбасс

Уже несколько месяцев продолжается ожесточенная битва за Донбасс. Сейчас основные усилия оккупантов сосредоточены на пяти направлениях. Особенно "горячо" в Бахмуте, Авдеевке и Угледаре. Россияне заявляли, что почти окружили Бахмут, но впоследствии аналитики ISW констатировали, что российским войскам не удастся в ближайшее время окружить город. Украинское командование решило продолжать оборону города-крепости.

Тем временем ходят слухи о подготовке крупного наступления ВСУ. Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украине потребуется еще несколько месяцев, чтобы подготовиться к началу крупного контрнаступления ВСУ и освобождению оккупированных Россией территорий. В то же время Зеленский сказал, что Украина готовит "активные действия " против оккупантов.

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