Украинским бойцам нужно добиться огневого превосходства на поле боя, отметил эксперт.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что необходимо Вооруженным силам Украины для скорейшего освобождения Херсона от российских захватчиков.

Свое мнение по этому поводу он высказал на YouTube-канале

"Нужно огневое превосходство над противником. А для того чтобы получить огневое превосходство, надо превосходство в артиллерии, превосходство в авиации и боевые бронированные машины, – заявил эксперт. – Накопление огневых средств поражения противника – это главный вопрос и главная проблема на сегодняшний день".

По его словам, тогда ВСУ можно осуществлять контрнаступательную операцию.

"Она может проводиться различными методами: маневренными группами, масштабным наступлением, допустим, с выявлением слабых мест и участками прорыва… То есть вариантов может быть миллион. Самое главное – это вооружение. Сегодня главную роль на поле боя играют танки, пушки и авиация", – отметил Жданов.

Эксперт добавил, что вопрос численности группировки военных на сегодняшний день не является основным:

"Если у нас будет превосходство в огневом отношении к российским войскам, то неважно – 30 или 50 тысяч русских там соберут – артиллерия все перемелит, поверьте, авиация ей поможет, а танки отутюжат это все гусеницами".

Контрнаступление ВСУ на юге: что происходит в Херсоне

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты вывозят из больниц Херсона все оборудование и медикаменты.

В британской разведке заявили, что действия РФ в Херсоне свидетельствуют о подготовке отхода из города.

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прогнозирует, что операция по освобождению Херсона продлится до конца ноября.