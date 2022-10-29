Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что необходимо Вооруженным силам Украины для скорейшего освобождения Херсона от российских захватчиков.
Свое мнение по этому поводу он высказал на YouTube-канале
"Нужно огневое превосходство над противником. А для того чтобы получить огневое превосходство, надо превосходство в артиллерии, превосходство в авиации и боевые бронированные машины, – заявил эксперт. – Накопление огневых средств поражения противника – это главный вопрос и главная проблема на сегодняшний день".
По его словам, тогда ВСУ можно осуществлять контрнаступательную операцию.
"Она может проводиться различными методами: маневренными группами, масштабным наступлением, допустим, с выявлением слабых мест и участками прорыва… То есть вариантов может быть миллион. Самое главное – это вооружение. Сегодня главную роль на поле боя играют танки, пушки и авиация", – отметил Жданов.
Эксперт добавил, что вопрос численности группировки военных на сегодняшний день не является основным:
"Если у нас будет превосходство в огневом отношении к российским войскам, то неважно – 30 или 50 тысяч русских там соберут – артиллерия все перемелит, поверьте, авиация ей поможет, а танки отутюжат это все гусеницами".
Контрнаступление ВСУ на юге: что происходит в Херсоне
По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты вывозят из больниц Херсона все оборудование и медикаменты.
В британской разведке заявили, что действия РФ в Херсоне свидетельствуют о подготовке отхода из города.
Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прогнозирует, что операция по освобождению Херсона продлится до конца ноября.