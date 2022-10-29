Оккупанты вывозят гражданское население и забрали останки Потемкина.

Россия продолжает так называемую "эвакуацию" на временно оккупированных территориях юга Украины. По заявлениям рашистов, из Херсона вывезли 70 тысяч жителей. Враг также забрал останки Потемкина. Это свидетельствует о подготовке отхода из города.

Такими выводами поделились в британской разведке в традиционном отчете о войне в Украине.

"27 октября 2022 года назначенный Россией "губернатор" оккупированной Херсонской области Украины Владимир Сальдо заявил, что более 70 000 человек уже покинули город Херсон. 26 октября 2022 года Сальдо также заявил, что Россия вывезла останки известного российского государственного деятеля XVIII века, князя Григория Потемкина, из его могилы в соборе Херсона на восток от Днепра", — сообщили в британской разведке.

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Специалисты считают, что Потемкин в российском сознании ассоциируется с завоеванием украинским земель в 1700-х годах. Его останки забрали с целью подчеркнуть "историческое обоснование", которым Путин оправдывает полномасштабное вторжение в Украину.

"Это символическое изъятие [останков] Потемкина и исход гражданского населения, вероятно, предвосхищает намерение России ускорить вывод войск из этого района", — подытожили в британской разведке.

Ситуация в Херсоне: последняя информация

По словам президента Украины Владимира Зеленского, отход рашистов из Херсона — это информационная атака. Таким способом враг хочет заставить ВСУ стянуть в район города дополнительные подразделения с других направлений.

Глава Херсонской городской военной администрации Галина Луговая сообщила, что оккупанты продолжают проводить так называемую "эвакуацию". Сейчас в городе больше рашистов, чем гражданского населения.

В Генштабе ВСУ доложили: "Из больниц Херсона вывозится все оборудование и медикаменты. Врачам, которые отказываются выезжать, запрещено заходить на территорию больниц, даже за личными вещами".

Луговая также рассказывала, что враг заминировал большинство объектов инфраструктуры в городе. Рашисты не собираются просто сдать Херсон.

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