Противник на части Донбасса несет очень значительные потери, подчеркнул спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

Спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун рассказал о силах, которые российские оккупанты сейчас сосредоточили на Авдеевском направлении.

В эфире общенационального информационного марафона он отметил, что вражеская группировка войск состоит из различных подразделений, среди них как элитные, так и новомобилизованные. "На Авдеевском направлении сейчас действует около 40 тысяч человек, даже чуть больше. Враг несет очень значительные потери - это в среднем до 300-400 человек ежесуточно. Российские оккупанты пока не уменьшают активности своей пехоты. Наиболее горячо по количеству боестолкновений возле Авдеевки и Марьинки. Противник сейчас действует при поддержке бронетехники. Конечно, наши воины ее уничтожают", - поделился Штупун.

Он добавил, что враг активно применяет авиацию, сбрасывает управляемые авиационные бомбы и "только за минувшие сутки упало 40 единиц - все на Донецкую область". Спикер отметил, что российские оккупанты несут очень значительные потери на Авдеевском направлении, но продолжают подтягивают резервы "живой силы", при этом к личному составу относятся "как к животным".

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"Это "Шторм-Z", а также новомобилизованные, не слишком обученные люди. Отношение их командования к ним, как к животным. Фиксируется то, что их иногда оставляют без еды и воды, поэтому они вынуждены просто есть снег. Также у них много обморожений. Но, почему-то они идут вперед, видимо, боятся своего руководства больше чем смерти. Даже дико на это смотреть по видео, которое транслируют наши аэроразведчики", - подчеркнул Штупун.

Он добавил, что возле Авдеевки российские оккупанты пытаются компенсировать потери личного состава постоянным изменением тактики действий.

"Враг пытается действовать по-разному. Враг опасен, то есть видно, что их офицеры чему-то учатся. Но совершенно не жалеют людей, не жалеют живой силы. Они постоянно экспериментируют и посылают в разведку боем для того, чтобы узнать количество огневых точек. А потом, на место убитых из предыдущей группы, гонят следующую волну. Так они действуют", - отметил Штупун.

Что касается количества вражеской техники на Авдеевском направлении, то сейчас ее гораздо меньше, "чем это было 10-20 октября".

"Мы продолжаем ее уничтожать, но враг все равно бросает вперед и танки, и бронетехнику. Только за вчера (7 декабря, - Ред.) было уничтожено 20 единиц техники. Мы продолжаем уничтожать логистику врага и максимально усложняем для него возможность подвоза как боеприпасов, так и продуктов, и горюче-смазочных материалов. Все наши огневые средства работают над тем, чтобы уменьшить наступательный потенциал врага", - подчеркнул Штупун.

Также он рассказал, что украинским защитникам очень трудно держать оборону разрушенной Марьинки, потому что там почти негде окапываться и "враг некоторые позиции просто уничтожает".

"В Марьинке продолжаются очень жесткие бои. Авдеевка и Марьинка сейчас у врага в приоритете. Возможно, чтобы заявить перед Новым годом для своего президента, что они что-то где-то взяли. Сейчас наши защитники стойко держат оборону", - акцентировал Штупун.

Продолжается полномасштабная украинско-российская война - новости, которые стоит знать

Как сообщал УНИАН, 8 декабря в утренней сводке Генштаб ВСУ информировал о ситуации на самых горячих направлениях фронта. На Авдеевском направлении за прошедшие сутки Силы обороны отразили 30 вражеских штурмов, на Бахмутском направлении было 24 боестолкновения с противником. Отмечается, что российские оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку, украинские защитники стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери.

Общие боевые потери врага на 8 декабря 2023 года с начала широкомасштабного вторжения ориентировочно составляют 337 тысяч 220 человек личного состава.

Командующий Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил, что на Таврическом направлении "российские террористы не уменьшают активности своей пехоты", наибольшее количество боестолкновений произошло под Авдеевкой и Марьинкой. Украинские защитники дают достойный отпор врагу, в частности, только за сутки на Таврическом направлении Силы обороны ликвидировали 466 оккупантов и, в том числе четыре танка противника.

Недавно из радиоперехватов разговоров врага стало известно, что российские оккупанты кое-где начали прибегать к определенной имитации атак, особенно когда приезжает российское военное руководство, которое сразу же пытается гнать солдат на убой.

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