На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 19 атак противника в районах Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

Силы обороны сдерживают врага на состоке, в том числе только на Бахмутском и Авдеевском направлениях отражено 34 атаки россиян. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что Российская Федерация несмотря на значительные потери, не отказывается от планов по полной оккупации Украины. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. По данным Генштаба, в течение суток произошло 56 боевых столкновений.

В частности, на Бахмутском направлении Силами обороны отражено 19 атак противника в районах Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

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На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 15 атак врага в районах восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, Тоненького, Первомайского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где противник, при поддержке авиации, совершил 5 атак на позиции наших защитников.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 5 атак врага в районе Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении силы обороны отбили все атаки врага, который пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей в районе населенного пункта Терны Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские защитники отбили 6 атак противника в районах западнее ивового и Работиного Запорожской области.

Силы обороны Украины в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огневое поражение по позициям российских оккупантов.

По данным Генштаба, враг с начала суток нанес 3 ракетных и 39 авиационный удар, совершил 27 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 14 БПЛА типа "Shahed-136/131", 12 вражеских дронов уничтожены. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

В то же время авиация ВСУ в течение суток нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск нанесли поражение по станции радиоэлектронной борьбы российских захватчиков.

Война в Украине - ситуация на фронте

За сутки 6 декабря на фронте произошло 91 боевое столкновение. Самыми горячими точками фронта были Авдеевское и Марьинское направления, здесь произошло наибольшее количество боестолкновений с противником. Отмечается, что на Купянском направлении украинские защитники отбили 7 атак врага в районе Синьковки Харьковской области.

Украинские военные рассказали, что ситуация в районе Купянска является одной из самых "горячих" на линии фронта. По их словам, применение БПЛА с обеих сторон и укрепление российскими оккупантами своих оборонительных линий означают, что шансов на значительный прорыв мало. По оценке украинских защитников, идет позиционная война, "все окапываются, как в Первую мировую войну".

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