В результате боевых операций на Бахмутском направлении бойцы Третьей штурмовой освободили более 20 кв. км территорий.

Бойцов Третьей отдельной штурмовой бригады в начале декабря вывели на восстановление после изнурительных боев под Бахмутом, сообщила пресс служба бригады в комментарии "Украинской правде".

"После почти года тяжелых боев под Бахмутом в начале декабря Третья отдельная штурмовая бригада вышла из изнурительного участка фронта на восстановление, чтобы стать самым технологичным подразделением в Украине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате боевых операций на Бахмутском направлении бойцы Третьей штурмовой освободили более 20 кв. км территорий.

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Сейчас бригада находится на масштабных тренировках, доукомплектации и слаживании в связи с созданием новых подразделений в структуре 3 ОШБр и вступлением в ее ряды значительного количества новых бойцов.

Также в бригаде отметили, что проводят масштабную рекрутинговую кампанию и рассказали о деталях подготовки рекрутов.

Так, первый этап, так называемая тестовая неделя, - это программа для тех, кто колеблется, стоит ли присоединяться к армии или сомневается относительно уровня собственной физической подготовки, когда участники "имеют возможность проверить себя, получить базовые знания в военной области и почувствовать атмосферу армейской жизни".

Второй этап обучения - это доподготовка перед Курсом молодого бойца, для тех, кто принял решение присоединиться к рядам 3-й ОШБр, однако требует повышения уровня физической подготовки.

"На этом этапе новобранцы, в частности, проходят обучение по тактико-специальной подготовке, парамедицине, военной топографии и ориентированию на местности, инженерно-саперному и минно-взрывному делу, совершенствуют собственную физическую форму", - отмечают в бригаде.

После этого новобранцы проходят Курс молодого бойца, где получают теоретические и практические знания по огневой, тактической подготовке и медицине, усваивают азы саперного дела, спецсвязи, топографии, а также преодолевают испытания на психологическую устойчивость и физическую выносливость.

"После успешного прохождения КМБ рекруты становятся в ряды Третьей штурмовой бригады и направляются на слаживание в свое подразделение. Только после этого бойцы могут быть отправлены на передовую для выполнения боевых задач", - говорится в сообщении.

Третья штурмовая бригада - что о ней известно

Третья отдельная штурмовая бригада - добровольческое подразделение, сформированное 24 февраля 2022 года ветеранами "Азова" как отряд ТрО. В первые дни полномасштабного вторжения участвовало в обороне Киева и области. В начале 2023 года перешло в состав Сухопутных войск ВСУ и расширено до 3-й отдельной штурмовой бригады.

С апреля 2022 года Третья штурмовая обороняла Украину на Запорожском направлении и участвовала в освобождении Херсонщины. С начала 2023 г. подразделение воевало на Бахмутском направлении. В частности, 15 сентября третья штурмовая освободила н. п. Андреевка Донецкой области.

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