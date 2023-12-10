Обстановка на востоке и на юге Украины остается напряженной, в течение суток произошло 82 боевых столкновения.

Обстановка на востоке и на юге Украины остается напряженной, в течение суток произошло 82 боевых столкновения. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.

"Враг нанес 2 ракетных и 33 авиационных удара, совершил 29 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения", - говорится в сообщении.

Так, на Купянском направлении украинские защитники отбили 4 атаки врага в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области. На Лиманском направлении силы обороны отразили 5 атак врага в районах Тернов, Веселого Донецкой области и Макеевки Луганской области.

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На Бахмутском направлении силами обороны отражено 11 атак противника в районах Григоровки, Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении ВСУ отбили 39 атак врага в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, южнее Северного и Тоненького, Первомайского Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону украинских войск.

Также отмечается, что на Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где противник, при поддержке авиации, совершил 14 безуспешных атак на позиции наших защитников.

На Шахтерском направлении, силы обороны отразили все атаки врага, который пытался вытеснить украинские подразделения с занимаемых рубежей в районе юго-восточнее Угледара Донецкой области.

Кроме того, на Запорожском направлении силы обороны отбили 3 атаки противника в районе Работиного Запорожской области.

В то же время силы обороны в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области и продолжают наносить огневое поражение противнику.

Также, по информации Генштаба, подразделения ракетных войск ВСУ нанесли поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 складу боеприпасов российских оккупантов.

Ситуация на фронте - что известно

В Сухопутных войсках сообщили, что на Купянско-Лиманском направлении враг из-за погодных условий снизил активность за прошедшие сутки, но не уменьшил свои усилия на Бахмутском. В то же время оккупанты пытаются выйти на рубежи населенного пункта Синьковка для создания будущего плацдарма для наступления на Купянск.

При этом потери российских оккупантов за ноябрь месяц составили почти 11 тысяч военнослужащих" уничтоженными и ранеными. Также уничтожено более 1100 единиц военной техники.

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