Он объяснил, почему в информационном пространстве появляются данные о новом нападении на Киев.

Российские оккупанты пока не имеют сил и средств, чтобы захватить столицу Украины: наступление на Киев невозможный.

Об этом в эфире канала "Рада" заявил член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп Федор Вениславский.

По его словам, пока продолжается в Украине война, РФ будет видеть своей главной задачей – уничтожение украинской государственности. Ведь Москва отрицает сам факт существования государства Украина.

"Достичь этой цели, которую они декларируют в широком медийном пространстве, они могут, если попробуют захватить столицу Украины. Поэтому Киев является для них приоритетной задачей и целью номер один", – пояснил Вениславский.

Однако, по его словам, не стоит говорить, что якобы на Киев в ближайшие дни в краткосрочной или даже среднесрочной перспективе будет попытка штурма. По данным Главного управления разведки, в Украине сосредоточено ориентировочно 97 батальонно-тактических групп оккупантов. Все они размещаются на Донбассе, Слобожанщине и Юге Украины.

"В районах Черниговской, Киевской, Житомирской областей у врага сейчас нет ни сил, ни средств, что попытаться атаковать Киев", – заверил нардеп.

По его словам, информация в СМИ о вероятном нападении на Киев – составляющая гибридной информационной войны России, которая заинтересована в дестабилизации и панике в Украине.

Ранее глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявлял, что в Киевской области возле границы с Беларусью в настоящее время все спокойно, однако регион постоянно находится под угрозой вторжения России.

Как писал УНИАН, в администрации Путина до сих пор считают, что они могут "довести войну в Украине до победы" за несколько месяцев и захватить Киев.

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