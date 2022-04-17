Президент Украины отметил, что делается все для того, чтобы обеспечить оборону.

Российские войска готовятся к наступательной операции на востоке нашей страны уже в ближайшее время.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении.

"Хотят буквально добить и уничтожить Донбасс - уничтожить все, что когда-то дало славу этому промышленному региону. Так же, как российские военные уничтожают Мариуполь, они хотят стереть с лица земли и другие города, другие громады Донецкой и Луганской областей", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что делается все, чтобы обеспечить оборону. По его словам, есть постоянный контакт с партнерами.

"Благодарны тем, кто помогает, чем может. Но те, кто имеет необходимые нам оружие и боеприпасы и придерживает свою помощь, должны знать, что от них также зависит судьба этой битвы, судьба людей, которые могут быть спасены", - заявил президент Украины.

Напомним, РФ 24 февраля рано утром ворвалась в Украину.

Враг сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирных людей, в частности, жителей Киева, Херсона, Чернигова, Харькова, Мариуполя, Сум, Житомира и Одессы. Противник смог захватить ряд украинских населенных пунктов.

Заместитель министра обороны Анна Маляр утверждала, что врагу не удается начать агрессивное наступление на части востока нашей страны, поскольку его сдерживают Вооруженные Силы Украины.

По сведениям Генерального штаба ВСУ, на нашей Родине уже ликвидировано 20,3 тыс. оккупантов.

Вас также могут заинтересовать новости: