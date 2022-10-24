В случае повторного наступления со стороны Беларуси Россия рискует повторить ошибки, допущенные весной 2022 года.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский не исключает повторного наступления России на Украину с территории Беларуси.

Об этом он заявил в интервью ABC News.

"Конечно, они готовятся к эскалации боя и перенесению конфликта в другие зоны боевых действий. Они готовятся к тому, чтобы ослабить наши группировки, и, по моему мнению, возможной целью является попытка перерезать или ослабить наши линии обеспечения", – отметил Сырский.

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По словам генерала, в этом случае Россия может повторить те же ошибки, которые вынудили ее отступить из северных регионов Украины весной 2022 года.

"Они рискуют второй раз наступить на те же грабли и ударить себя по лицу", – подчеркнул Сырский.

Угроза наступления из Беларуси

В последнее время в Украине активно обсуждают возможность повторного наступления российских войск с территории Беларуси. Так, в Генштабе ВСУ отметили, что уже почти месяц в Беларуси продолжается активная проверка мобилизационных ресурсов.

Ранее сообщалось, что Беларусь полностью закрыла доступ к видео с камер на дорогах страны. Примечательно, что более чем за месяц до начала полномасштабной войны в Украине Госпогранкомитет Беларуси также убрал доступ к камерам на въезде и выезде с белорусских погранпереходов. Так, 14 января первыми были отключены камеры на границе с Украиной.

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