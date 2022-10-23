По данным беларуских СМИ, в стране сейчас идёт скрытая мобилизация.

Беларусь полностью закрыла доступ к видео с сотен камер на дорогах страны.

"Картинка с камерами обновлялась 1 раз и показала оценку состояния дорожного покрытия на всех основных дорогах Беларуси. Первоначально доступ к камерам осуществлялся через сайт, однако с началом войны эта функция была отключена. Вчера произошло отключение доступа к камерам наблюденияБелдорцентра в погодном сервисе", - отмечает издание Флагшток.

Более чем за месяц до начала войны Госпогранкомитет Беларуси также убрал доступ к камерам на въезде и выезде с белорусских погранпереходов — тогда 14 января первыми были отключены камеры на границе с Украиной.

Видео дня

Отмечается, что подготовка к вторжению с территории Беларуси продолжается, привозятся понтонные мосты и тренируются части обеспечения, в том числе военные медики. Параллельно с этим в Литве объявлены военные учения "Железный волк", а в Польше проходят учения "Пума".

По данным беларуских СМИ, в стране сейчас идёт скрытая мобилизация, а ранее Лукашенко заявил о создании совместной с Россией группировки войск, при этом военные РФ уже прибыли в страну - потенциально это грозит открытием второго фронта.

Роль Беларуси в войне РФ против Украины - что известно

С начала полномасштабной войны России против Украины Беларусь стала плацдармом для российской армии. Именно оттуда начиналось наступление на северные регионы нашей страны и наносятся ракетные удары по украинским городам.

В последнее время активность врага на украинско-белорусской границе возросла. При этом, в британской разведке считают, что новое вторжение в Украину с территории Беларуси сейчас маловероятно. Россия вряд ли сможет собрать готовые к боевым действиям формирования в необходимом количестве из-за того, что ее силы уже задействованы в Украине.

Ранее журналисты проанализировали спутниковые снимки с аэродрома Зябровка под беларуским Гомелем и пришли к выводу, что там за последний месяц происходят активные изменения. Туда прибывают российские войска и новая техника.

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