По данным разведки, сейчас главными целями для РФ являются высшее политическое руководство страны и руководители украинских спецслужб.

На главу Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова с начала войны было совершено более десяти серьезных попыток покушений. Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов в интервью телеканалу Freedom.

Он отметил, что главными целями для врага являются верховный главнокомандующий, президент Украины и руководители украинских спецслужб.

"На генерала Буданова было совершено более 10 попыток серьезных покушений. К сожалению, в результате этих покушений за последние 10 лет есть и погибшие офицеры украинской разведки", - рассказал Юсов.

По его словам, каждый украинец, который имеет четкую позицию относительно войны и сопротивляется российским оккупантам, является для РФ "так или иначе мишенью".

Покушения на высшее политическое руководство Украины: что известно

Ранее глава расследователей Bellingcat Христо Грозев заявил, что до начала полномасштабной войны Россия отправила на территорию Украины несколько элитных групп, которые должны были захватить правительственный квартал Киева и президента Владимира Зеленского.

"Еще за пару недель до начала войны они зашли через Беларусь, чтобы быть рядом с Киевом. Часть из них вошла в Киев и готовилась к взятию политического квартала, люди, подчиненные Аверьянову... Их было около 30, это очень элитная группа... Они переслали туда тех же людей, которые взорвали склады в Чехии и Болгарии, которые отравляли и болгарского бизнесмена Гебрева, и Скрипалей", - рассказал он.

В то же время Владимир Зеленский отметил, что ему точно неизвестно, сколько покушений на него пытались осуществить. Он предположил, что это могло быть 5-6 раз.

"Первая попытка очень интересна, когда она первая, а потом все как по маслу. Во-первых, люди не знают, что делать, и это выглядит очень страшно. А потом просто разведка делится с вами подробностями, что еще одна группа приехала в Украину, чтобы [попробовать] это сделать", - рассказал глава государства.

Вас также могут заинтересовать новости: