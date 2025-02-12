В начале полномасштабного вторжения на Зеленского отовсюду давили, угрожали оккупацией и советовали бежать, рассказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал подробности попытки покушения на него в начале полномасштабного вторжения Российской Федерации в феврале 2022 года. Об этом он рассказал в интервью для британского издания The Guardian.

Глава государства вспомнил о первых днях полномасштабного вторжения России в Украину и об ультиматуме российского диктатора Владимира Путина, похожем на "минские договоренности", но еще более жестком.

Как сказал Зеленский, ультиматум Путина предусматривал, чтобы украинская власть пошла на полное предательство национальных интересов Украины. В нем говорилось о так называемых "денацификации", "демилитаризации" и отказе от армии, чтобы пророссийские люди начали управлять Украиной, Украина отдала России территории и чтобы русский язык стал официальным.

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По словам президента, это "более радикальный формат такого же предательского Минска, который был когда-то подписан сторонами". Он рассказал, что к нему приходили посыльные, даже от депутатского корпуса, которые говорили, что "завтра нас оккупируют" и что надо бежать.

"Многие лидеры мне звонили и говорили, что надо выезжать... Было давление с разных сторон. Были люди, которые хотели убить. И были и выстрелы и тому подобное. Погибли некоторые люди здесь - внутри нашего Офиса. Были другие люди наши, которые защищали. Была высадка десанта и так далее. Все это происходило. И параллельно с этим были ультиматумы. И они давили", - подчеркнул Зеленский.

В то же время украинским защитникам тогда удавалось вытеснять российские оккупационные войска от Киева и продолжать давить на захватчиков, а потом россияне начали высказывать предложения о проведении встреч. Сначала встреча состоялась в Беларуси, где россияне, по словам Зеленского, продолжали настаивать на своем ультиматуме, но в смягченном варианте. После этого была встреча в Стамбуле в Турции.

Как сказал президент, Украина защищалась, а на российские ультиматумы не пошла:

"Было несколько ротаций, несколько их подходов с их ультиматумом. Я никогда им не давал добро ни на какие ультиматумы и этого бы не произошло никогда".

Зеленский о переговорах с Россией

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский рассказал, почему провалились переговоры с Россией в Стамбуле 2022 года. Он сказал, что ультиматумы к переговорам не имеют никакого отношения. По убеждению украинского президента, у Путина только ультиматумы, которые нужны ему для пауз на подготовку военных.

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