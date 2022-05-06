Россия готовится повторить "представление", которое устроила в 2014 году в оккупированном Донецке.

"Парад" украинских пленных, который планирует провести Россия в Мариуполе на 9 мая — это демонстративная насмешка над Женевской конвенцией. В 2014 году РФ организовала аналогичное "представление" в Донецке, а теперь собирается повторить свое военное преступление.

С такими комментариями выступил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк на своем официальном аккаунте в Twitter.

"24 августа 2014 года в Донецке состоялся "парад пленных". Тогда 50 бойцов ВСУ провели по улицам города, забрасывая мусором. Спустя 8 лет Кремль решил повторить "спектакль" 9 мая в Мариуполе. Для этого, кроме военнопленных, планируют переодевать в форму гражданских", — сообщил Подоляк.

Советник главы ОП охарактеризовал действия России, как "демонстративную насмешку над Женевской конвенцией". Он также заявил, что Украина фиксирует каждого, кто унижает и пытает наших пленных

"Сейчас "Книга палачей" обновляется, но однажды имена из нее начнут вычеркиваться. Эти преступления без срока давности", — подытожил Подоляк.

Напомним, несколько дней назад мужчинам в фильтрационных лагерях вокруг Мариуполя объявили, что их переоденут в военную форму и привлекут к параду в честь 9 мая в качестве пленных солдат. Такую информацию предоставил советник городского главы Петр Андрющенко. Путин также стремится захватить несколько украинских воинов, которые обороняют "Азовсталь", чтобы использовать их во время парада. Об этом сообщил боец "Азова" в интервью германской газете BILD.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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