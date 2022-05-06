В ведомстве Британии подчеркнули, что действия России дорого обходятся агрессору.

Российские оккупанты продолжают бомбардировки и обстрелы "Азовстали" в Мариуполе, несмотря на заявления Кремля об "только блокировании" завода.

Об этом сообщает британская разведка.

"Россия будет пытаться полностью захватить "Азовсталь" до 9 мая, чтобы Путин имел хоть какой-то символический успех ко дню победы", - отмечают в разведке.

В ведомстве Британии подчеркнули, что действия России дорого обходятся агрессору. Во время попыток захватить "Азовсталь" оккупанты теряют как личный состав, так и технику.

"Достижения в Мариуполе стоят русской армии значительных потерь, и это срывает планы оккупантов на юге Донбасса", - отметили в разведке.

Как сообщал УНИАН, 4 мая командир полка "Азов" подполковник Денис Прокопенко заявил, что ситуация на "Азовстали" крайне сложная, но защитники Мариуполя продолжают держать оборону.

По его словам, продолжается уже второй день, как противник прорвался на территорию завода, в результате чего там идут тяжелые кровопролитные бои.

5 мая в "Азове" отметили, что на территории "Азовстали" третьи сутки продолжаются кровопролитные бои с российскими захватчиками вновь нарушили обещание относительно эвакуации гражданских.

В отдельных районах "Азовстали", при поддержке авиации, враг возобновил штурмовые действия с целью взятия под контроль территории завода.

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