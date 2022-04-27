Аналогичный каталог создал Израиль после Второй мировой войны.

В Украине идут активные работы над "Книгой палачей". Это будет большой сборник сведений о каждом военном преступнике Российской Федерации, который совершал зверства против нашей страны и мирного населения во время войны. Сейчас исследуется, проверяется и верифицируется огромное количество данных для их последующего внесения в каталог.

Об активной работе над "Книгой палачей" рассказал на недавнем брифинге заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Смирнов.

"При координации Офиса президента совместно с органами досудебного расследования, разведывательными органами и Минцифры проводится ежедневная работа по подготовке "Книги палачей" — сборника ведомостей о каждом военном преступнике России, причастном к войне и зверствам, которые совершались и совершаются на территории Украины. Исследуется, проверяется и верифицируется огромный массив информации, который впоследствии будет доступен нашим гражданам и всему цивилизованному миру", — заявил Смирнов.

О создании "Книги палачей" в начале апреля впервые упомянул президент Владимир Зеленский. Это случилось после того, как стало известно о зверствах россиян в Буче и других населенных пунктах Киевской области. Затем президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что Украина получит техническую и финансовую поддержку для проведения следственных действий.

На протяжении апреля в нашу страну прибывали эксперты, которые уже занимаются изучением военных преступлений РФ. Например, отдельные группы прислали Франция и Словакия. А прокурор Гаагского трибунала назвал Украину "местом преступления", когда посетил Бучу.

Об израильской "Книге палачей"

В 1960 году израильские спецслужбы схватили и казнили Адольфа Эйхмана — нацистского офицера, сотрудника "Гестапо", который отвечал за решение "еврейского вопроса".

После этого стало известно, что у "Моссада" есть список военных преступников, который согласован с правительством. Каждого из них постановили доставить в израильский суд или ликвидировать.

Работа по "Книге палачей" велась 30 лет. Не всех нацистских преступников удалось поймать и уничтожить. Но можно предположить, что каждый из них прятался и жил в постоянном страхе перед возмездием.

Вас также могут заинтересовать новости: