Мужчина и его знакомый были привлечены представителем ВС РФ к конфиденциальному сотрудничеству с целью получения разведданных.

Житель города Шостка Сумской области приговорен к 15 годам заключения за передачу куратору из РФ данных о местах дислокации подразделений Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской областной прокуратуры.

Отмечается, что обвиняемый и его знакомый были привлечены представителем ВС РФ к конфиденциальному сотрудничеству с целью получения разведывательных данных.

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"Выполняя указания куратора, мужчины за денежное вознаграждение отправляли ему с помощью одного из мессенджеров фото и видео мест дислокации воинских подразделений Вооруженных сил Украины и других военных формирований, численности их личного состава, мест дислокации, а также их количества военной техники и ее перемещения на территории г. Шостка и Шосткинского района Сумской области", - говорится в сообщении.

Решением Шосткинского горрайонного суда 21 декабря житель Шостки признан виновным в совершении государственной измены по предварительному сговору с группой лиц в условиях военного положения (ч. 2 ст. 28/ч. 2 ст. 111 УК Украины) и приговорен к 15 годам лишения свободы.

Его сообщник 4 ноября также приговорен к 15 годам лишения свободы. В отношении куратора из РФ продолжается следствие.

Война в Украине и задержание предателей

Спецслужбы в Украине регулярно задерживают коллаборантов и предателей нашей страны. В частности, СБУ задержала в Киеве колаборантку, которая после освобождения Харьковщины пыталась бежать в ЕС. В Купянске во время оккупации города женщина добровольно пошла на сотрудничество с россиянами.

Также украинские пограничники задержали молодую колаборантку, которая ехала в Киев. Во время проверки в телефоне девушки обнаружили материалы пророссийского характера.

А в Одессе разоблачили "блогершу", которая призвала Путина активнее бомбить Украину.

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