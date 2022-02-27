Украинские бойцы разбомбили российских военных под Гостомелем.

Украинские военные перехватили переговоры российских военных. На звукозаписи можно услышать, как российские оккупанты просят эвакуировать их из Украины.

Об этом УНИАН сообщил пресс-офицер бригады быстрого реагирования Нацгвардии Харитон Старский.

"Перехвачены переговоры россиян. Их разгромили под Гостомелем. Это была одна из русских колонн, которые шли на Киев. Их в районе Ирпеня разбомбили украинцы. Оккупанты просят эвакуировать из Украины. Очень исторически", – сообщил Старский.

На записи слышно, как российский военный жалуется, что у них много потерь и что их нужно "вытаскивать":

"Записывай. На мосту из Гостомеля на Киев попали под обстрел. Техника уничтожена.. полностью. Часть нас ... отходим в сторону аэропорта лесом. Сейчас думаем, что дальше... Передайте в округ. Нужна поддержка, помощь. То есть, нас надо вытаскивать".

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину в ряде городов прогремели взрывы.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.

В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь, системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия оказала сопротивление.

До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублики своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.

Поздно вечером 23 февраля появилась информация, что главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Россию оказать "республикам" военную помощь.