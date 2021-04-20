Россия разворачивает у границ системы РЭБ и баллистические ракеты.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что численность российских войск на границах с Украиной через неделю вырастет до более 120 тыс. военнослужащих.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал во время онлайн-брифинга для иностранных медиа.

Глава МИД подчеркнул, что в течение последних недель российские войска продолжают прибывать к границам Украины и размещаются там в непосредственной близости к границе с северо-востока, востока и юга.

"Примерно через неделю ожидается, что их численность в Соединенных силах возрастет до более чем 120 тыс. военнослужащих. Это не значит, что они прекратят наращивать силы в таком количестве", - подчеркнул Кулеба.

Глава МИД сказал, что большее беспокойство вызывает тот факт, что Россия стягивает не только военнослужащих, но и десантников в Крыму, системы радиоэлектронной борьбы для подавления систем коммуникации на всей территории Украины и баллистические ракеты.

Также Кулеба добавил, что есть четкие сигналы о размещении Россией "некоторых других потенциально наступательных возможностей".

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще взыскать до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат наготове к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что РФ путем увеличения количества войск на границе пытается оказать давление на Украину.

В Пентагоне 20 апреля заявили, что Россия сосредоточила вблизи границы с Украиной больше войск, чем в 2014 году.

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Автор: Виталий Саенко