Украинские военные продолжают обустраивать линию государственной границы инженерными заграждениями и минными полями.

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Северного направления, полковник Юрий Повх рассказал, что на текущий момент признаков создания группировок оккупантов на северном направлении не наблюдается. Все попытки захода российских диверсионно-разведывательных групп отслеживаются и захватчики получают отпор еще до пересечения украинской границы.

В эфире общенационального телемарафона он отметил, что касается угрозы нападения России с севера, то "война продолжается и развитие событий является динамичным". "Но, на текущий момент, признаков создания группировок врага на этом направлении нет. Разведка тщательно отслеживает ситуацию. Соответственно, если такое произойдет, об этом будет сообщено", - акцентировал Повх.

Он добавил, что украинские военные обустраивают линию государственной границы на тактическую глубину этой полосы, инженерными заграждениями и минными полями. "За первую неделю месяца инженерами, действующими в Северной операционной зоне, было выставлено минных полей применением более тысячи противотанковых мин", - подчеркнул Повх.

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По его словам, на Волынском и Полесском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. "Что касается государственной границы в пределах Черниговской и Сумской областей, то враг продолжает обстрелы территориальных общин приграничья, использует в основном 120 мм минометы и ствольную артиллерию", - сказал Повх.

Также спикер Сил обороны Северного направления отметил, что всем попыткам проникновения российских ДРГ дается отпор еще до пересечения украинской границы.

"Нельзя сказать, что это происходит каждый день. Ранее фиксировались такие попытки в среднем 8-10 раз в месяц. Действия диверсионно-разведывательных групп - это стандартная тактика действий врага там, где нет постоянного боевого столкновения на линии фронта. Поэтому эту практику отслеживают наши войска на позициях ВСУ и других силовых структур, которые входят в состав Сил обороны. Все отслеживается и идеальный вариант, когда попытки прохода через государственную границу прекращаются еще на этапе передвижения такой группы по российской территории. Наблюдатели наводят по ним огонь артиллерии и таким образом эти действия прекращаются", - акцентировал Повх.

По его словам, российские ДРГ могут иметь довольно разные задачи. "Это как терроризирование населения приграничья, так и возможно действия в направлениях объектов критической инфраструктуры, которые находятся вблизи с государственной границей. Вывод такой сделан по направлению попытки таких действий, в частности, на Сумщине", - сказал Повх.

Представитель Сил обороны Северного направления резюмировал, что "командующий ОСУВ "Север" даже назначил вознаграждение за живого или мертвого диверсанта. "Пока что, в силу специфики предоставления отпора таким диверсионным группам, живые и мертвые диверсанты остаются на территории России", - подчеркнул Повх.

Война в Украине: последние новости

Как сообщал УНИАН, 2 января глава Черниговской военной администрации Вячеслав Чаус заявил, что Россия может за одну-три недели собрать достаточно сил, чтобы атаковать область. При этом он отметил, что эта способность еще не гарантирует наступление.

Командующий Объединенных сил Сергей Наев рассказал, что только за первые две недели декабря года российские диверсионно-разведывательные группы семь раз пытались проникнуть через украинскую границу.

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