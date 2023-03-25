Более 280 жителей Киевской области до сих пор остаются пропавшими без вести.

В Киевской области на сегодняшний день выявлено 1 тыс. 374 тела убитых во время оккупации гражданских лиц. Как известно, правоохранители регулярно находят новые захоронения со зверски убитыми украинцами на деоккупированных территориях.

Об этом начальник полиции Киевской области Андрей Небитов сообщил в эфире информационного телемарафона.

"На сегодняшний день мы имеем 1 тыс. 374 тела погибших гражданских украинцев, большинство из которых было убито именно российской армией, именно из стрелкового оружия. 1 тыс. 174 тела идентифицированы, остаток у нас 200 тел. По всем телам мы провели соответствующие генетически-молекулярные экспертизы, изъяты ДНК, внесены в базу данных", - отметил он.

Небитов призвал граждан, в том числе тех, кто находится за границей, обязательно сообщить информацию о людях, которые были одинокими, у которых не было близких родственников.

Также он отметил, что 283 жителя Киевской области после оккупации до сих пор остаются пропавшими без вести.

Криминалисты ведут работы по идентификации убитых россиянами украинцев

7 марта заместитель председателя Нацполиции - руководитель Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе заявил, что в рамках производств криминалисты идентифицировали около 3 тыс. убитых украинцев, еще 2,8 тыс. тел остаются до сих пор не опознанными из-за отсутствия сравнительного ДНК-материала.

По его словам, в настоящее время в экспертных учреждениях системы МВД формируется так называемая база ДНК, и уже почти 16 тыс. родственников погибших или без вести пропавших сдали ДНК.

Ранее стало известно, что более 700 мирных жителей в Киевской области россияне убили из стрелкового оружия.

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