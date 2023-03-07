Их не могут идентифицировать из-за отсутствия сравнительного ДНК-материала.

Сейчас в рамках уголовных производств наши криминалисты вместе с экспертами ГНДЭКЦ идентифицировали около 3 тысяч убитых украинцев. Еще 2800 тел остаются до сих пор не опознанными и не идентифицированными из-за отсутствия сравнительного ДНК-материала.

Как сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины, об этом в эфире марафона "Суспильне. Сопротивление" сообщил заместитель председателя Национальной полиции Украины - руководитель Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе. Он отмечает, что для идентификации погибших украинцев специалисты-криминалисты используют передвижные ДНК-лаборатории.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения России работа Нацполиции была переформатирована, а затем на следственные подразделения существенно увеличилась нагрузка: к привычным функциям добавилось документирование военных преступлений России. В частности криминалисты привлекаются к фиксации последствий обстрелов российской армией и к работе на деоккупированных территориях, в том числе в местах массовых захоронений убитых людей.

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Цуцкиридзе добавил, что работа криминалистов по идентификации тел значительно ускоряется с помощью современных передвижных ДНК-лабораторий. "Мобильные лаборатории, которые мы получили благодаря международным партнерам, позволяют быстро отобрать ДНК у погибшего и у его родственников. Такие лаборатории использовались для идентификации тел после ракетных обстрелов торгового центра в Кременчуге, в центре Винницы, во время падения вертолета под Киевом", - рассказал он.

Цуцкиридзе отмечает, что при этом обычно на месте происшествия работают сразу две передвижных ДНК-лаборатории, одна из которых осуществляет взятие ДНК у погибших, другая – у их кровных родственников. Впоследствии за считанные минуты происходит сравнение имеющегося материала и в случае совпадения - установления личности.

На сегодня в Нацполиции работают восемь передвижных лабораторий. "Но мы планируем обеспечить каждый регион таким оборудованием, что существенно улучшит эффективность работы следователей-криминалистов. Поэтому мы ведем переговоры с посольством США по их приобретению", - подчеркнул заместитель главы Национальной полиции Украины.

Также формируется так называемая база ДНК. Он добавил, что сейчас почти 16 тысяч родственников погибших или без вести пропавших сдали ДНК. При этом отбираются профили во время возвращения тел наших защитников. Эти сведения хранят в экспертных учреждениях системы МВД.

Заместитель главы Национальной полиции сообщил, что для ускорения этой работы в Нацполиции создана горячая линия и с апреля 2022 года полицейские обработали почти 20 тысяч звонков, которые касалась безвестного исчезновения людей и вопросов идентификации.

Эксгумация тел погибших

Как сообщал УНИАН, 2 марта в Бучанском районе Киевской области эксгумировали тела еще трех погибших украинцев. Местный житель похоронил их еще в марте, однако известно о них стало только сейчас.

Всего во время оккупации в Киевской области погибли 1 тысяча 373 мирных человека. Еще 278 считаются пропавшими без вести, а 197 - неузнанными.

Согласно исследованиям, из 1 тысячи 373 более 70 были убиты из оружия, а около 350 человек имеют взрывные травмы.

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