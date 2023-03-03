Практически 300 человек до сих пор остаются пропавшими без вести.

Во время оккупации Киевской области было убито более 700 гражданских с использованием стрелкового оружия. Как заявил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов в интервью ТСН, также почти 3,5 сотни человек погибли в результате минно-взрывных травм.

Общее количество обнаруженных на Киевщине тел мирных жителей дошло до отметки в 1373 – они погибли во время боевых действий РФ на территории области. 197 из них до сих пор еще не идентифицированы.

"Подчеркиваю, что погибшие – гражданские жители, большинство из них, более 700, были убиты из стрелкового оружия. Расстреляны. Более 340 человек погибли от минно-взрывных травм. Видимо, это не окончательные цифры, потому что к настоящему времени 278 человек считаются пропавшими без вести во время активных боевых действий", - сказал Небитов.

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Тела погибших продолжают находить и по сей день. 2 марта в Бородянке были обнаружены еще трое убитых мирных жителей. Их во время оккупации нашел один из жителей. Двух застреленных россиянами людей и обгоревшие останки третьего он закопал на местном кладбище. Лишь недавно вернулся из-за границы и смог о массовом захоронении сообщить в полицию.

"Кроме того, в этом году, две недели назад, было найдено тело в селе Мощун. Характер убийств говорит о массовой жестокости, которая вызвана прежде всего той пропагандой и ненавистью к украинцам, которая много лет проводится в России. Комплекс "старшего брата" стал следствием того, что они ведут себя как звери. На России, как и в Третьем Рейхе, состоялась специальная психологическая операция, направленная на ненависть не только к украинцам, но и ко всему цивилизованному миру", - добавил Небитов.

В Буче людей прятал коммунальщик. Также местные очевидцы рассказывали о том, как пытали других лиц во время оккупации. В том числе были и очень жестокие способы.

"Пять человек были расстреляны в подвале в затылок. На телах найдены следы пыток. Мы понимаем, что после пыток их просто застрелили.

Также были найдены тела семерых человек. Один из них – сотрудник Академии СБУ. Очевидец этих событий рассказал, что людей привозили и пытали. Издевались и над этим сотрудником, у которого была трещина в черепе. В эту трещину вставляли деревянный кол и расшатывали, чтобы причинить еще большую боль. У другого человека был автомобильный трос на шее – ее душили. Также известно о факте расстрела машины, в которой был полуторагодовалый ребенок", - сказал Небитов.

На данный момент известно о гибели 38 детей в Киевской области во время активных боевых действий. Кроме этого Небитов рассказал, что всего было найдено 14 массовых захоронений мирных жителей. Одно из них – братская могила в Буче, где было найдено 116 тел.

Действия россиян в отношении местных жителей на временно оккупированных территориях: что известно

Во время оккупации украинских территорий захватчики мародерили, насиловали и убивали мирных жителей. Подтверждение этому находились после деоккупаций Киевщины, Черниговщины, Сумщины, Харьковщины и Херсонщины.

Российские захватчики создали на временно оккупированных территориях Украины сеть из 20 пыточных. Такие заведения были нужны для уничтожения украинской идентичности.

В Херсоне работники правоохранительных органов задержали четырех бывших руководителей российской застенки. Среди них есть и коллаборанты.

Сегодня, 3 марта, Генштаб сообщил о вывозе в неизвестном направлении оккупантами около 200 жителей одного из сел на Херсонщине на фильтрацию.

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