В поведении военных нужен баланс, считает боец.

На передовой украинские военные находятся в сложных боевых условиях, но на фронте страдать не обязательно, нужно получать радость от разных мелочей и находить золотую середину поведения, чтобы сохранить жизнь.

Так считает боец 100-й отдельной механизированной бригады Вадим Барабуха. "На войне не обязательно страдать. Наверное, не обязательно. Это каждый день доказывают мои друзья. Время от времени себе говоришь, что-то ты такой грустный, потом приезжает какой-то парень, который был 7 дней на позиции, стучит по плечу и говорит: "К чему ты?! Давай, идем со мной по шаурме". Ты думаешь, действительно, надо съесть шаурму...", - рассказал Барабуха "Армия-TV".

Он рассказал, что первый месяц на фронте жил "на энергетиках, шоколадках и том, что где-то валялось". Как пояснил боец, случалось, что когда бойцы ехали на позиции, забывали взять с собой еду, потому что у них зашкаливал в крови адреналин из-за самой мысли - "едем воевать".

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Барабуха также рассказал о первом своем прибытии на позиции, где дислоцировались минометчики. Между ними и новоприбывшими был большой контраст: "старые" бойцы выполняли свои обязанности просто в тапках, а новенькие надели на себя абсолютно всю амуницию, потому что очень боялись ранений.

"Я надел просто все, что у меня было - все "разгрузки", все вещи, которые, как мне казалось, пригодятся в ближайшие несколько дней - ехал на полдня, а остался на трое суток... Но я видел чувака, который просто в тапках шел, разговаривал, вероятно, с командиром. Переспросил, нужно ли две мины, отстрелялся и пошел в блиндаж - курить, чай пить. И тут мы на стреме, каждую мину выносим к этому миномету так, будто бы сейчас наша жизнь закончится. Но, смотрю на тех чуваков и думаю, - нет, что-то мы перебрали с серьезностью", - рассказал Барабуха.

Воин рассказал, что примерно через неделю он и его товарищи расслабились:

"Просто начинается какой-то комплекс Бога. Наступает сумасшедшая уверенность, которая легко проходит, но она заразная. Люди видят все. Некоторые наоборот начинают больше бояться... Со временем приходит какая-то золотая середина - между теми чуваками, которые в тапках стреляли из миномета, и нами, которые тогда повесили на себя все и думали, что сейчас будет самая большая в нашей жизни война".

По его словам, в поведении военных нужен баланс - лучше при необходимости уйти в подвал, или не выходить из блиндажа, если этого не требует боевая задача. Военный добавляет, что со временем военные на фронте начинают беречь себя и своих товарищей.

Интересные новости о войне - что уже сообщалось

Напомним, заместитель командира батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92-й ОШБр Олесь Маляревич рассказал, что в последние дни россияне не имели никаких территориальных достижений на Купянщине. По его словам, цель врага на Купянском направлении - захватить левый берег реки Оскол. Оккупанты несмотря на свои потери идут к этой цели, а в последние дни они не имели никаких территориальных достижений.

По его мнению, российские оккупанты готовят новые попытки крупных штурмов. Маляревич также рассказал, что РЭБы россиян постоянно уничтожаются, а не только подавляются, потому что это залог успеха действий украинских подразделений.

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