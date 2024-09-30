Маляревич рассказал, что РЭБы россиян постоянно уничтожаются, а не только подавляются, потому что это залог успеха действий украинских подразделений.

Заместитель командира батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92-й ОШБр Олесь Маляревич рассказал, что в последние дни россияне не имели никаких территориальных достижений на Купянщине.

"Цель врага на Купянском направлении полностью понятна - захватить левый берег реки Оскол. Оккупанты несмотря на свои потери идут к этой цели. В последние дни они не имели никаких территориальных достижений", - сказал он в эфире Еспресо.

По его мнению, российские оккупанты готовят новые попытки крупных штурмов.

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"А пока действуют небольшие вражеские группы, которые пытаются пройти слева или справа пехотой, где-то одним БМП. Все это мы наблюдаем, ведем разведку, отрабатываем по тому, что видим", - отметил защитник.

Маляревич также рассказал, что РЭБы россиян постоянно уничтожаются, а не только подавляются, потому что это залог успеха действий украинских подразделений.

Война в Украине - ситуация на Харьковщине

Недавно в Купянском районе Харьковской области российские захватчики пошли на мощный штурм при поддержке десятков единиц бронетехники и понесли серьезные потери. Более 30 единиц техники противника остались навсегда на поле боя, об этом рассказал командир батальона "Ахилес" 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Юрий Федоренко.

По его словам, противник в целом использовал во время своих ударно-штурмовых действий более 50 единиц бронетехники.

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