Российское наступление на город пока теряет темп.

Украинские военные наконец-то контратакуют в пяти-шести милях от Покровска и его жизненно важных линий снабжения. Теперь захват россиянами этого города уже не кажется неизбежным.

Издание Forbes пишет, что украинские наблюдатели винили в многомесячном отступлении оперативно-стратегической группы "Таврия" к востоку от Покровска не нехватку войск, а отсутствие укреплений.

"Не так давно в обществе говорили о том, что переброска дополнительных бригад на Покровское направление ничего не изменит", - отмечает украинская аналитическая группа Frontelligence Insight. "И вот мы видим, что это действительно имеет значение".

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Не стоит ожидать немедленных кардинальных изменений в районе Покровска. Пока что украинские подкрепления - как минимум, бригада Кара-Даг национальной гвардии, 12-я бригада "Азов" и 93-я механизированная бригада - проводят небольшие контратаки, основной эффект которых заключается в замедлении или незначительном откате российских позиций.

Но русские не могут позволить себе терять темп. Каждый день, когда они не продвигаются вперед, - это день, когда украинцы могут закрепиться и усилить свои позиции вокруг Покровска перед наступающей зимой. Это имеет последствия для войны в Украине.

"Предстоящая битва за Покровск станет кульминацией наступательной операции противника на юго-западном театре военных действий в 2024 году", - прогнозирует украинский Центр оборонных стратегий.

Ожесточенные действия бригады "Кара-Даг" в Селидове, прифронтовом городе к юго-востоку от Покровска, могут стать самыми значительными из последних контратак. Уже несколько дней танки Т-64 бригады подрывают и захватывают российские танки и боевые машины, пытающиеся проникнуть в Селидово по главной дороге, ведущей в город с востока на запад.

Высокий рельеф местности в Покровске и его окрестностях способствует тому, что атакующие силы направляются к нижним южным подступам к городу. Это также направляет их в Селидово, пик которого находится примерно на 100 футов ниже самой высокой точки в Покровске.

Русским необходимо пройти через Селидово, чтобы иметь возможность нанести четкий удар по Покровску.

"Без обеспечения безопасности в районе Селидова противник не сможет поддерживать свое наступление", - пояснили в CDS. "Но теперь, когда свежие и хорошо оснащенные украинские войска находятся в Селидове и наступают, захват Покровска российскими войсками, который раньше казался неизбежным, становится все менее вероятным".

Бои за Покровск - последние новости

По данным DeepState, в Покровском районе Донецкой области ситуация немного изменилась - стало известно о том, что российским захватчикам удалось продвинуться вперед. Продвижение противника зафиксировано в городе Украинск Селидовской городской общины Покровского района, который находится примерно в 30 километрах от города Покровск.

При этом в Генштабе сообщили, что за прошедшие сутки зафиксировано 187 боевых столкновений. Активнее всего российские войска наступали на Покровском и Кураховском направлениях.

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