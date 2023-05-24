Сегодня же "отминусован" был вражеский состав боекомплекта возле Токмака.

В Запорожской области российские оккупанты после "пологовского понедельника" высыпали в яму возле села четыре грузовика трупов своих военных. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Точность украинской разведки плюс меткость артиллерии ВСУ равна минус четыре вражеские военные базы и плюс одна братская могила врага", - отметил он.

По словам городского головы, только за последние несколько дней на Запорожском направлении силы оккупантов "ослабели на глазах".

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Так, в частности "адски" началась неделя для оккупантов возле Полог - там была обезврежена вражеская база, с которой противник обстреливал Гуляйполе.

"После пологовского понедельника рашисты вывезли четыре "Урала" со своими 200-ми, которых (похоронили) сбросили насыпью в яму возле села Воскресенка", - сообщил Федоров.

Кроме того, отметил он, 19 мая украинские войска "отработали" по ангару с вражеской группировкой в селе Раздол возле Васильевки.

"На выходных слишком жарко было в бане и возле столовой оккупантов в селе Ивановка Васильевского района", - написал мэр.

Также, добавил он, сегодня, 24 мая, "отминусован" был вражеский состав боевого комплекта в селе Курошаны под Токмаком.

Ситуация в оккупированной Запорожской области - детали

Ранее Федоров заявлял, что 22 мая на временно оккупированной территории Запорожской области украинские разведчики уничтожили по меньшей мере две базы российских оккупантов. Взрывы прогремели во временно оккупированных родах и Васильевке.

Он также сообщил, что на территории Мелитопольского района было ликвидировано "огромное количество российских воинов". По словам мэра, часть из них отвезли в местные больницы.