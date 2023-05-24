В Запорожской области российские оккупанты после "пологовского понедельника" высыпали в яму возле села четыре грузовика трупов своих военных. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
"Точность украинской разведки плюс меткость артиллерии ВСУ равна минус четыре вражеские военные базы и плюс одна братская могила врага", - отметил он.
По словам городского головы, только за последние несколько дней на Запорожском направлении силы оккупантов "ослабели на глазах".
Так, в частности "адски" началась неделя для оккупантов возле Полог - там была обезврежена вражеская база, с которой противник обстреливал Гуляйполе.
"После пологовского понедельника рашисты вывезли четыре "Урала" со своими 200-ми, которых (похоронили) сбросили насыпью в яму возле села Воскресенка", - сообщил Федоров.
Кроме того, отметил он, 19 мая украинские войска "отработали" по ангару с вражеской группировкой в селе Раздол возле Васильевки.
"На выходных слишком жарко было в бане и возле столовой оккупантов в селе Ивановка Васильевского района", - написал мэр.
Также, добавил он, сегодня, 24 мая, "отминусован" был вражеский состав боевого комплекта в селе Курошаны под Токмаком.
Ситуация в оккупированной Запорожской области - детали
Ранее Федоров заявлял, что 22 мая на временно оккупированной территории Запорожской области украинские разведчики уничтожили по меньшей мере две базы российских оккупантов. Взрывы прогремели во временно оккупированных родах и Васильевке.
Он также сообщил, что на территории Мелитопольского района было ликвидировано "огромное количество российских воинов". По словам мэра, часть из них отвезли в местные больницы.