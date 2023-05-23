22 мая на временно оккупированной территории Запорожской области украинские разведчики уничтожили по меньшей мере две базы российских оккупантов. Взрывы раздались в оккупированных Пологах и Васильевке.
"На территории всей запорожской линии фронта каждый день у врагов плохое настроение, а от того наше настроение становится лучше. Вчера, 22 мая, разведчиками были ликвидированы по меньшей мере две базы российских военных в Пологах и Васильевке. Есть видеозаписи, на которых видно, как после взрывов на этих базах оккупанты образовали братскую могилу", – рассказал в эфире телеканала "Эспрессо" мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров.
Кроме того, в понедельник на территории Мелитопольского района ликвидировали "огромное количество российских вояк". По словам Федорова, часть из них отвезли в местные больницы и госпитали.
"Это десятки 200-х и 300-х, например, тех, которых везли из Белозерки", – отметил он.
Потери России в Украине
По состоянию на утро 23 мая 2023 года Генштаб сообщал о ликвидации 204 360 российских оккупантов в Украине. 480 захватчиков были уничтожены за минувшие сутки. Также россияне потеряли в Украине 309 самолетов, 295 вертолетов, 3789 танков, более 2800 беспилотников и тысячи единиц другой техники.
Кроме того, на Таврическом направлении Силы обороны уничтожили более двух рот российских оккупантов. Украинские воины обезвредили 39 единиц техники противника. Отмечается, что в течение суток Силы обороны выполнили на этом направлении 846 огневых задач.