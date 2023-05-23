Федоров отметил, что на территории Мелитопольского района ликвидировали "огромное количество российских вояк".

22 мая на временно оккупированной территории Запорожской области украинские разведчики уничтожили по меньшей мере две базы российских оккупантов. Взрывы раздались в оккупированных Пологах и Васильевке.

"На территории всей запорожской линии фронта каждый день у врагов плохое настроение, а от того наше настроение становится лучше. Вчера, 22 мая, разведчиками были ликвидированы по меньшей мере две базы российских военных в Пологах и Васильевке. Есть видеозаписи, на которых видно, как после взрывов на этих базах оккупанты образовали братскую могилу", – рассказал в эфире телеканала "Эспрессо" мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров.

Кроме того, в понедельник на территории Мелитопольского района ликвидировали "огромное количество российских вояк". По словам Федорова, часть из них отвезли в местные больницы и госпитали.

Видео дня

"Это десятки 200-х и 300-х, например, тех, которых везли из Белозерки", – отметил он.

Потери России в Украине

По состоянию на утро 23 мая 2023 года Генштаб сообщал о ликвидации 204 360 российских оккупантов в Украине. 480 захватчиков были уничтожены за минувшие сутки. Также россияне потеряли в Украине 309 самолетов, 295 вертолетов, 3789 танков, более 2800 беспилотников и тысячи единиц другой техники.

Кроме того, на Таврическом направлении Силы обороны уничтожили более двух рот российских оккупантов. Украинские воины обезвредили 39 единиц техники противника. Отмечается, что в течение суток Силы обороны выполнили на этом направлении 846 огневых задач.

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