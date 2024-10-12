Российские захватчики за сутки потеряли, в частности, 10 гаубиц, поделились в Силах обороны Юга Украины.

Потери РФ на 12 октября 2024 года на юге Украины за сутки ощутимо возросли - поражены куча важных "точек" противника.

Поражению подверглись две вражеские огневые позиции, два наблюдательных пункта, четыре места взлета дронов, одно место хранения боеприпасов и семь блиндажей, сообщили Силы обороны Юга Украины в Telegram.

Кроме того, противники потеряли 10 гаубиц, четыре дрона-шпиона ("Орлан" и три беспилотника Zala), 11 единиц автотехники, 19 мотоциклов, четыре лодки, два багги и девять ударных беспилотников типа Shahed-136.

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В Силах обороны также рассказали о штурмовых действиях со стороны противников - на Запорожском направлении зафиксировано девять штурмов, а на Херсонском - пять. Защитники также сообщили о потерях врага в живой силе:

"В течение суток потери личного состава противника составили 96 человек".

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Российские захватчики уже длительное время пытаются двигаться вперед на ряде направлений в Украине и несут огромные потери. Общие потери РФ на 12 октября 2024 года составляют примерно 667 630 противников.

В начале текущего месяца украинские оборонцы сообщили, что знают о дальнейших планах противников в Запорожской области - РФ сосредоточила силы и средства для штурма сел Роботино и Приютное, а также не оставляет намерений дойти до города Запорожье.

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