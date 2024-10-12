Также уничтожено 8 танков, 27 боевых бронированных машин, 59 артиллерийских систем.

Украинские Силы обороны за минувшие сутки уничтожили 1290 российских захватчиков, таким образом, общие потери России в Украине с начала полномасштабного вторжения составляют уже 667 тысяч 630 человек.

Также, как сообщает Генштаб ВСУ, украинские бойцы уничтожили немало вражеской техники.

Так, за минувшие сутки уничтожено 8 танков, 27 боевых бронированных машин, 59 артиллерийских систем и 1 РСЗО. Кроме того, ликвидировано 110 БПЛА врага.

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Также было уничтожено немало автомобильной техники и автоцистерн - 115 единиц, и 38 единиц специальной техники.

Война в Украине - новости с фронта

Как сообщал начальник разведки артиллерии 4-й бригады "Рубеж" капитан НГУ с Бахмутского направления Владимир Назаренко, враг на востоке продолжает давить, ситуация остается критической на многих участках. Российские оккупанты используют большое количество резервов, боеприпасов и оружия. Бои происходят почти каждый час по всей линии разграничения.

Ранее командир роты огневой поддержки 5-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Николай Зинько заявил, что российские оккупанты не прекращают попыток прорвать украинскую линию обороны на Краматорском направлении.

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