На свои позиции они возвращаются деморализованными и испуганными.

На юге враг пытается промерить плотность обороны Вооруженных сил Украины, но получает достойный отпор и деморализованным возвращается на свои позиции.

Об этом сообщила начальник объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона.

"Враг пытается промерить плотность нашей обороны, не оставляя этих попыток. Это и диверсионно-разведывательная группа за прошедшие сутки, и в эти сутки они пытались с помощью мотострелкового взвода также пробраться через наши позиции. Но получили мощной огневой отпор и были вынуждены ретироваться", - сказала она.

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По словам Гуменюк, попытки промерять плотность обороны ВСУ оккупанты делают маленькими группами, поскольку собрать активный состав большой мощности враг не может.

"Такие вылазки для них являются показательными, поскольку они под угрозой своих командиров выдвигаются вперед, но очень маленькими группами. Поскольку собрать активный состав большой мощности у них нет возможности. И получив такой отпор, снова деморализованными, испуганными и растерянными возвращаются на свои позиции, рассказывая о том, что украинцы несокрушимы", - добавила она.

Ранее сообщалось, что в оккупированных населенных пунктах юга российские военные разыскивают своих коллег, которые пытаются сбежать из Украины.

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