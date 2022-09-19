Убито 29 российских оккупантов, уничтожены три гаубицы, командная машина управления истребительной авиацией и БМП-3.

В Благодатном и Херсоне украинские защитники уничтожили два склада с боеприпасами оккупантов, а в Новой Каховке нанесли удар по понтонной переправе .

Об этом сообщает в Facebook Оперативное командование "Юг", информируя о текущей оперативной обстановке на юге Украины за вчерашний день.

"Обстановка на южнобугском направлении, в нашей операционной зоне остается напряженной с мощной динамикой, но контролируется Силами обороны. Наши подразделения продолжают отражение атак противника в районе Правдино и закрепляют тактическое положение на других участках фронта. Существенных изменений в состоянии, составе и положении противника нет, но он не оставляет попыток подтягивания резервов и перегруппировок, тем временем отдавая предпочтение дистанционным мерам воздействия", - сказано в сообщении.

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В ОК "Юг" отмечают, что нашей авиацией нанесено 11 ударов по врагу, а ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано более 200 огневых задач. При этом сообщают, что поражение нанесено по складам вражеских запасов в Баштанском районе Николаевщины, по двум пунктам управления войсками и позициям сил ПВО оккупантов в Бериславском и Каховском районах, по месту сосредоточения вооружения и техники вблизи Львового, по станции радиоэлектронной борьбы недалеко от Херсона и по понтонной переправе в Новой Каховке.

"В настоящее время подтверждено, что врага стало меньше на 29 рашистов, 2 самоходные и одну обычную 152 мм гаубицы "Мста-С" и "Мста-Б", командную машину управления истребительной авиацией и БМП-3. В Благодатном и Херсоне уничтожено два склада с боеприпасами оккупантов", - сказано в сообщении.

В ОК "Юг" отмечают, что в течение дня продолжались ракетно-артиллерийские, минометные и танковые обстрелы наших позиций, нанесено 8 авиационных и 1 ракетный удар, в том числе и по гражданским территориальным громадам вдоль линии фронта. В частности, после обеда враг реактивными системами залпового огня и тяжелой артиллерией обстреливал Никопольский район.

Инфраструктуре громадн, в частности Покровской и Червоногригоровской, нанесены существенные повреждения и разрушения. Погибли двое и ранены трое гражданских.

"В Покровской громаде в результате обстрелов вспыхнуло два пожара - горели трава и ангар для лодок, один человек погиб", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что в Червоногригоровской громаде погиб пожилой человек, разрушено почти три десятка жилых домов, более 10 хозяйственных сооружений, две машины, автобусная остановка, несколько линий электропередач и газопроводов, солнечная электростанция с более чем 320 солнечными панелями.

Также враг обстрелял Никополь, обошлось без жертв.

"По Березнеговатской громаде Николаевской области, непосредственно прилегающей к линии фронта, вечером враг ударил тремя реактивными снарядами со "Смерча". Повреждена больница и солнечная электростанция. Масштабы разрушений и потерь уточняются", - сообщает ОК "Юг".

Ранее спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что оккупанты готовят провокации в Херсоне.

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