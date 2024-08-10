Подчеркивается, что если российские войска будут наступать с той же скоростью, что и на других направлениях, им понадобится год, чтобы отбить утраченные территории в Курской области.

Успешная операция на российской территории - после более чем двух лет боев почти исключительно на территории Украины - имела психологическую ценность для Киева, поднимая моральный дух украинских войск и мирных жителей, показывая Путина и его военных как немощных и неэффективных.

В статье The Washington Post сообщается, что внезапный прорыв ВСУ - самый серьезный вызов для диктатора Путина со времен восстания "вагнеровцев". Успехи Киева поднимают моральных дух украинских войск и мирных жителей, но при этом сильно бьют по репутации российской власти и военных. Подчеркивается, что если российские войска будут наступать с той же скоростью, что и на других направлениях, им понадобится год, чтобы отбить утраченные территории в Курской области.

Более того, как указывает издание, вооруженные силы Украины заняли уже более 20 приграничных российских деревень и частично как минимум один город, а теперь продвигаются к Курской АЭС. В статье отмечается, что у украинских бригад будет время окопаться на укрепленных позициях, что потенциально даст Киеву мощный козырь в случае будущего прекращения огня или мирных переговоров.

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"Украинские силы явно продвинулись довольно далеко в Курской области, но сколько территории они контролируют или на самом деле намерены контролировать, остается неизвестным", - сказал старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Майкл Кофман.

Бои в Курской области - последние новости

Народный депутат и секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Украины Роман Костенко заявил, что украинские военные "профессионально продвигаются" в Курской области России и наносят поражение российским силам.

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