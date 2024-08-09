Костенко утверждает, что украинские военные нашли то место, где российские силы были наиболее слабыми.

Народный депутат и секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Украины Роман Костенко заявил, что украинские военные "профессионально продвигаются" в Курской области России и наносят поражение российским силам.

"Наши войска продвигаются и наносят поражение противнику и самое главное, что продвигаются достаточно профессионально. И я уже говорил об этом, еще раз повторяю, что, возможно, это одна из немногих операций, возможно единственная, когда несмотря на современную оптическую разведку, агентурную разведку, несмотря на современные средства передачи информации, был именно достигнут эффект внезапности, которого достаточно сложно в современной войне достичь", - сказал он в эфире Радио Свобода.

Костенко утверждает, что украинские военные нашли то место, где российские силы были наиболее слабыми, и "развивают успех", нанося удар всеми имеющимися средствами.

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Прорыв в Курской области - детали

Стремительное украинское наступление в Курской области застало Россию и западных аналитиков врасплох. За несколько дней украинские войска захватили больше территории, чем россияне за несколько месяцев. Успех, похоже, был достигнут благодаря освоению нового стиля ведения войны, пишет Forbes.

Сообщается, что ВСУ вывели из строя российскую сеть разведывательных беспилотников самолетного типа, фактически ослепив командование. Возможно, это было сделано с помощью новых перехватчиков FPV, связанных с радарами ПВО.

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