Женщина пожаловалась, что российские солдаты стреляют возле домов, а потом убегают.

Жители "ДНР" несут огромные потери, воюя против украинских военных, чем крайне недовольны. Россияне же воевать против Украины не хотят.

Об этом говорится в перехвате, который обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

Женщина рассказывает, что русские солдаты стреляют с позиций возле домов, а потом прячутся, таким образом от ответного огня страдают местные жители. При этом она считает, что оккупанты никогда не смогут захватить Марьинку, потому что украинские военные построили крепкую оборону.

"Там бетона по 2,5-3 метра. Какой снаряд их пробьет? А они засели и сидят", - со слезами рассказывает женщина.

При этом она крайне возмущена решением Пушилина отказаться от "помощи" России на направлениях Марьинки и Красногоровки.

Кроме того, она заявила, что при недавнем штурме погибли "все, с кем была знакома там".

"Отправили 1500 человек. Приехало 30 назад. То есть все, с кем была знакома там, нет уже никого", - жалуется женщина

В свою очередь мужчина жалуется на проблемы с поступлением резервов, потому что "в решетке все прячутся, и никто не хочет уезжать".

Как ранее сообщал УНИАН, российские солдаты расстреляли украинского военнопленного, когда тот пошел в уборную. Перед этим мужчине сообщили, что он отправится домой.

Рассказ российского солдата поразил его мать, однако женщина ответила в духе пропаганды РФ: "Вот они так и делают, свол*чи". Рашист на это возразил, что украинского военнопленного убили именно оккупанты.

Вас также могут заинтересовать новости: