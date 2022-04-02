С начала оккупации в ряды оккупационных вооруженных сил было незаконно призвано 34 тыс. крымчан.

В представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым заявили о по меньшей мере 31 убитом во время войны в Украине крымчанине, которых незаконно призвали в российскую армию.

Об этом сообщается на Facebook-странице представительства.

Напоминается, что 31 марта президент РФ подписал указ об очередном весеннем призыве россиян в возрасте от 18 до 27 лет на военную службу.

В ведомстве отметили, что в нарушение норм международного гуманитарного права такой призыв осуществляется с 2015 года и на оккупированных территориях Крымского полуострова.

В частности, за это время в ряды российской армии было привлечено более 34 тыс. крымчан, большинство из которых являются гражданами Украины.

Такие действия должностных лиц РФ являются военным преступлением.

"Оккупационные силы РФ во время нового этапа военной агрессии РФ на территории Украины, в том числе принудительно привлекают наших граждан с оккупированного Крымского полуострова и к участию в войне с Украиной. Сейчас представительству уже известно по крайней мере о 31 погибшем гражданине Украины из Крыма, которые были убиты, находясь в составе Вооруженных сил РФ во время военных действий на территории Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что во временно оккупированном Крыму происходит принудительная мобилизация мужчин для участия в войне с Украиной.

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