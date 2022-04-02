Мы видим, что они совершают огромные ошибки, сказал экс-министр обороны.

Самая слабая часть армии Российской Федерации-это люди, они очень низкой подготовки и качества.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил председатель правления Центра оборонных стратегий, министр обороны в 2019-2020 годах Андрей Загороднюк.

"Самая слабая часть вообще (армии - УНИАН) России – это их личный состав, у них чрезвычайно непрофессиональный руководящий состав. Мы видим, что они делают огромные ошибки, мы видим по целому ряду специалистов, экспертов, в том числе тактического уровня, в том числе иностранных, которые воюют в Украине, что они постоянно делают ошибки, повторяют их, в них нет, в натовской системе называется - изучение уроков войны и адаптации к ситуации, постоянно совершают те же ошибки и, несмотря на потери, они сразу после этого делают то же самое. Это типичная советская модель, которая существовала еще в Афганистане", - сказал экс-министр обороны.

Он отметил, что оккупанты выходят из Украины только для восстановления и пополнения техникой.

"Самая проблемная ситуация будет сейчас на востоке Украины. Они идут в восточном направлении, потому что не имели успеха на других, чтобы достичь хоть чего-то", - сказал Загороднюк.

По его словам, рассчитывать на то, что у рашистов закончатся боеприпасы, не стоит.

"К сожалению, по нашим данным, ракет у них было более чем достаточно, в них могут заканчиваться конкретные модели... И главный вопрос - в них много старых советских образцов, еще хватит надолго, поэтому, к сожалению, ракеты - это не их проблемы, основная проблема - это личный состав, заканчиваются у них подготовленные кадры", - подытожил экс-министр обороны.

Ранее Загороднюк сказал, что военное руководство РФ уже понимает, что их огромная крутая армия"- это фейк.

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