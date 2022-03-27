Три из четырех ракет удалось сбить с помощью ПВО.

Сегодня в небе над Волынью военные сбили три из четырех ракет, которые были выпущены с территории Беларуси.

Об этом сообщил глава Волынской ОГА Юрий Погуляйко.

"По предварительной информации ориентировочно в 10 км от Луцка силами ПВО было сбито БПЛА. Не исключено, что это могла быть ракета. Сейчас информация уточняется. Сообщим позже", - говорилось в его вечернем сообщении.

Позже он сообщил что три из четырех ракет удалось сбить с помощью ПВО.

"Относительно взрывов, которые были слышны сегодня около 21.00 часов. Из воздушных целей над территорией Республики Беларусь произошел обстрел 4-мя ракетами. Три ракеты из четырех были сбиты в небе над Волынью", - отметил Погуляйко.

Раньше он сообщал, что ситуация в Волынской области спокойная, военнослужащие готовы к любому сценарию и находятся в полной боевой готовности.

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