Российские захватчики продолжают активное использование транспортной сети Беларуси.
Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 26 марта.
"Российские захватчики продолжают активное использование транспортной сети Беларуси. Отмечается рост количества воздушных перевозок военных грузов с территории РФ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в основном для переброски ракет различных типов и боеприпасов, враг использует транспортные самолеты Ан-124.
"Такой способ доставки обусловлен блокированием железнодорожных путей на отдельных направлениях", - добавили в Генштабе.
В то же время, население Беларуси не поддерживает привлечение собственных вооруженных сил к войне, развязанной РФ против Украины.
"Оказание военной поддержки российской агрессии и вопросы направления белорусских подразделений в Украину лоббируется группой высокопоставленных чиновников и генералов из состава Совета безопасности РБ", - сказано в сообщении.
Война против Украины:
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