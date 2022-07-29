По его данным, молодых людей, которые выражают неугодные врагу мысли, забирают на подвал, где им "промывают мозг".

На линии фронта в Луганской области прорывов российских оккупантов нет – все попытки врага ВСУ отбило.

Об этом сообщил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"На улицах оккупированных городов месяцами лежат тела погибших, не разбираются завалы разбитых домов, где тоже остаются тела людей", - сообщил он.

Также по данным Гайдая, российские врачи, которые приезжают в недавно оккупированные города области, работают там в защитных костюмах. А из приемных отделений больниц, которые были отстроены и оснащены в прошлом году, новое оборудование вывозят в сторону Луганска.

"Молодых людей, которые выражают неугодны врагу мысли, забирают на подвал, где им "промывают мозги"", - также сообщил Гайдай.

Кроме этого он отметил, что на "Азот" оккупанты устроили на работу первых 300 человек. До начала военной агрессии там работало несколько тысяч человек.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Гайдай заявил, что в оккупированных три месяца назад Кременной, Попасной, Рубежном до сих пор не установлен ни один банкомат не работают и те, что уцелели после вторжения РФ. Никто не пытается даже их перепрограммировать.

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