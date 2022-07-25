По словам главы ОВА, земля вокруг населенных пунктов, по которым палят оккупанты, напоминает планету с многочисленными кратерами, потому что туда почти ежеминутно попадают снаряды.

С трех сторон российские войска пытались выйти на границу Луганщины за прошедшие сутки и повсюду отошли.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай утром в своем Telegram-накал.

Он отметил, что по всем этим направлениям россияне не только не продвинулись, но и недосчитались бойцов, которые навсегда остались в украинской земле.

"Оккупанты не оставляют намерений развить наступление на крупные города Донетчины, но пока "замерли" в нашей области. Погибают, так и не увидев соседнего региона. Атакуют сразу с нескольких направлений, пытаясь рассредоточить нашу оборону. Не удается - 24 июля снова отошли с потерями", – написал Гайдай, добавив, что так же как на участках Верхнекаменка – Верхнекаменское, Белогоровка – Верхнекаменское и Верхнекаменка-Ивано-Дарьевка, что в Донецкой области.

Председатель ОВА сообщил, что за последние сутки врагом выпущено три ракеты по территории Луганщины, осуществлены три массированные артиллерийские атаки, два долговременных минометных обстрела.

"Еще трижды россияне попытались развить танковое наступление", - отметил он.

По словам Гайдая, земля вокруг населенных пунктов, по которым палят окупать, напоминает планету с многочисленными кратерами, потому что туда почти ежеминутно попадают снаряды.

"Шестой месяц Луганщина противодействует российскому вторжению. Россияне настраивались на краткосрочную войну с быстрой капитуляцией Украины, но по итогам более 150 дней они то захватывают Белогоровку, пытаясь улучшить тактическое положение, то отходят из нее. Это не то, о чем мечтала "вторая армия мира". Амбициозные намерения нарушили ВСУ", - констатировал председатель ОВА.

Как сообщал УНИАН, силы обороны Украины наносят противнику потери на всех направлениях, где идут активные боевые действия, а западная артиллерия помогает держать в напряжении русских в тылу.

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