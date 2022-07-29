В оккупированных городах россияне не установили ни одного банкомата, не работают и те, что уцелели после вторжения.

В оккупированных городах Луганской области до сих пор не работает ни один банкомат.

Об этом сообщил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"О жизни в оккупации. Кременная, Попасная, Рубежное, большая его часть, были захвачены три месяца назад. С тех пор в этих городах не установлен ни один банкомат, не работают и те, что уцелели после вторжения рф. Никто не пытается даже их перепрограммировать", - сообщил Гайдай.

Он добавил, что аналогичная ситуация сложилась и в Лисичанске с Северодонецком.

"Во всех этих городах пытаются показательно организовать выдачу пенсий, однако исключительно наличными через почту. Об открытии банков, и тем более банкоматов, речь не идет. То есть пенсионер добровольно делится с оккупантом своими персональными данными и даже не знает, будут ли выдавать эту наличность после так называемого референдума в сентябре. Захватчики не в состоянии восстановить не только водо-, газо - и электроснабжение, а даже элементарное – Интернет-связь для работы банковской системы. Денежный оборот на уровне советской "сберкассы"", - поделился Гайдай.

Кроме того, глава ОВА сообщил, что в оккупированных городах так называемые власти устанавливают емкости для наполнения технической водой. "Нужно прийти, отстоять очередь и, возможно, удастся вернуться домой не с пустыми руками. Питьевая вода - вообще дефицит", - пояснил ситуацию Гайдай.

Также он сообщил об оперативной обстановке. Так по его данным, за сутки россияне ударили четырьмя ракетами, 13 раз применяли ствольную, реактивную артиллерию и минометы.

"Разведывательные группы противника пытаются найти слабые места в нашей обороне, уточнить позиции украинских войск. Атакуют с разных сторон. Несколько раз применяли авиацию. Наши защитники отбили шесть штурмовых попыток россиян, которые вынуждены были отойти с потерями", - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, 26 июля глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что чтобы закрепиться на Луганщине, россияне с жестокостью сжигают населенные пункты, которые не покоряются. Разбивая сразу по несколько улиц, оккупанты улучшают свое тактическое положение для наступления на города Донбасса.

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