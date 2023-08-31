Артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1186 огневых задач.

Бригадный генерал Александр Тарнавский рассказал, что на Таврическом направлении продолжается работа Сил обороны.

В общем, за прошедшие сутки враг 14 раз атаковал наши позиции и совершил 632 обстрела, нанес 3 ракетных и 21 авиаудара. Артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1186 огневых задач, сообщил он.

Согласно его данным, за последние сутки потери врага составили 181 человек (безвозвратные - 45, раненые - 135, пленные - 1).

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Также было уничтожено 15 единиц военной техники противника. В частности, 3 ББМ, 6 артиллерийских систем и минометов, 1 БПЛА, 4 единицы автомобильной техники и 1 единица специальной техники. Уничтожено 6 складов боеприпасов и 1 пункт управления врага.

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Российские захватчики пытаются контратаковать возле недавно освобожденного Старомайорского Донецкой области. Одна из вероятных причин-враг хочет отвлечь украинских военных.

31 августа произошло 25 боевых столкновений с российскими оккупантами. Бойцы Сил обороны продолжают наступление на Мелитопольском направлении. В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили одно артиллерийское средство на огневой позиции и две радиолокационные станции противника.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Также противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки.

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