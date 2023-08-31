В то же время отмечается, что отсутствие официальных сообщений об успехах Сил обороны Украины на Бердянском направлении не означает, что их нет.

Российские захватчики пытаются контратаковать возле недавно освобожденного Старомайорского Донецкой области. Одна из вероятных причин – враг хочет отвлечь украинских военных.

Об этом в эфире проекта Радио Свобода "Донбасс.Реалии" заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун. Он считает, что такие действия врага могут быть попыткой оттянуть подразделения ВСУ.

"Целью может быть отвлечь определенные наши силы. Как вариант – российские командиры не докладывали наверх, что они потеряли какие-то позиции, и сейчас пытаются восстановить утраченное положение", – пояснил Штупун.

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В то же время он отметил, что отсутствие официальных сообщений об успехах Сил обороны Украины на Бердянском направлении не означает, что там нет достижений.

"То, что мы не слышим и не говорим, не означает, что успехов нет. Продолжается боевая работа, плановая. И я думаю, скоро успехи какие-то будут озвучены", – резюмировал он.

Война в Украине: ситуация на фронте

По данным Генерального штаба ВСУ, в течение суток на передовой произошло 25 боевых столкновений. Отмечается, что украинские защитники продолжают наступление на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют меры контрбатарейной борьбы. В то же время Силы обороны мощно ударили по врагу – уничтожили российскую технику и личный состав противника.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские военные имеют успехи в Донецкой и Запорожской областях. В частности, Силы обороны продолжают наступать к югу от Бахмута.

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