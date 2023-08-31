Российские захватчики пытаются контратаковать возле недавно освобожденного Старомайорского Донецкой области. Одна из вероятных причин – враг хочет отвлечь украинских военных.
Об этом в эфире проекта Радио Свобода "Донбасс.Реалии" заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун. Он считает, что такие действия врага могут быть попыткой оттянуть подразделения ВСУ.
"Целью может быть отвлечь определенные наши силы. Как вариант – российские командиры не докладывали наверх, что они потеряли какие-то позиции, и сейчас пытаются восстановить утраченное положение", – пояснил Штупун.
В то же время он отметил, что отсутствие официальных сообщений об успехах Сил обороны Украины на Бердянском направлении не означает, что там нет достижений.
"То, что мы не слышим и не говорим, не означает, что успехов нет. Продолжается боевая работа, плановая. И я думаю, скоро успехи какие-то будут озвучены", – резюмировал он.
Война в Украине: ситуация на фронте
По данным Генерального штаба ВСУ, в течение суток на передовой произошло 25 боевых столкновений. Отмечается, что украинские защитники продолжают наступление на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют меры контрбатарейной борьбы. В то же время Силы обороны мощно ударили по врагу – уничтожили российскую технику и личный состав противника.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские военные имеют успехи в Донецкой и Запорожской областях. В частности, Силы обороны продолжают наступать к югу от Бахмута.