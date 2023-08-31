В течение суток произошло 25 боевых столкновений.

Сегодня, 31 августа, произошло 25 боевых столкновений с российскими оккупантами. Бойцы Сил обороны продолжают наступление на Мелитопольском направлении.

По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, авиация сил обороны в течение суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и четыре - по зенитно-ракетным комплексам противника. В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили одно артиллерийское средство на огневой позиции и две радиолокационные станции противника.

В сообщении сказано, что на Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Также противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки.

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В Генштабе отмечают, что Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

По данным Генштаба, в течение суток враг нанес один ракетный и 31 авиационный удары, совершил 52 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура", - говорится в сообщении.

Ситуация на фронте по состоянию на 31 августа - последние новости

Сегодня, 31 августа, заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что на юге есть определенные успехи на направлении Новоданиловка-Новопрокоповка, а также есть успехи на Бахмутском направлении.

Она отметила, что Силы обороны Украины добывают успехи в Донецкой и Запорожской областях и закрепляются на достигнутых рубежах. На востоке Украины продолжаются активные боевые действия на Лиманском направлении.

Маляр рассказала, что враг прилагает немалые усилия для наступления в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области, но безуспешно.

Она отметила, что на Бахмутском направлении силы обороны продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут. Тяжелые бои продолжаются в Клещеевке, Курдюмовке, Андреевке. По ее словам, есть определенные успехи, Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах.

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