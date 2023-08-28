Также украинские военные уничтожили еще 25 единиц военной техники врага.

На одном из направлений украинским защитникам и защитницам удалось обезвредить еще почти 300 российских террористов и уничтожить 25 единиц их техники и вооружения.

Силы обороны на Таврическом направлении продолжают успешное движение. В частности, артиллерийские подразделения в течение суток выполнили 1 тыс. 218 огневых задач, сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

По его словам, в течение последних суток потери россиян составили 293 человека, из которых 50 - ликвидированы, а остальные - ранены. Кроме того, украинские военные уничтожили еще 25 единиц военной техники врага.

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В частности, речь идет о танке, четырех боевых бронированных машинах, девяти артиллерийских системах и минометах, противотанковом ракетном комплексе, беспилотнике и девяти единицах автомобильной техники.

Также были уничтожены пять российских складов боеприпасов, пункт управления и контрольно-наблюдательный пункт врага.

Потери России в Украине: последние новости

Как сообщал УНИАН, на юге украинским военным удалось ликвидировать 34 захватчиков, танк, три пушки, миномет, автомобиль и три полевых пункта боестолкновения.

Кроме того, ВСУ уничтожили дорогостоящее и важное оборудование россиян. Речь идет о станции радиоэлектронной борьбы "Леер-2", станции радиоэлектронной борьбы "Стриж", двух комплексах видеонаблюдения "Муром-П" и радиолокационной станции оккупантов "Премьер-Э". Ориентировочная стоимость только одного комплекса составляет около 200 млн долларов.

Всего по состоянию на утро 28 августа Россия потеряла в Украине уже около 261 тысяч 310 своих военных и более 33 тысяч единиц техники и вооружения.

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