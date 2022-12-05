По словам военного, ВСУ имеют ресурс и подготовку для активных боевых действий зимой.

Военнослужащий ВСУ Юрий Федоренко заявил, что Сватово в Луганской области будет освобождено от оккупантов.

Благодаря похолоданию земля промерзает, что дает возможность ВСУ перемещаться более активно, сказал он в эфире телеканала "Эспрессо".

"На Сватовском направлении продолжается работа по продвижению вперед и формированию выгодных позиций для развития контрнаступательных действий ВСУ. Сейчас украинским защитникам удается одерживать локальные победы, чтобы сформировать общий замысел", - добавил Федоренко.

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По словам бойца, украинские защитники не будут снижать темп в зимний период, ведь для продолжения боев есть ресурс и подготовка личного состава.

"Ни одна позиция ВСУ на Сватовском направлении не была оставлена. Вне Сватово противник строит вторую линию обороны, бетонируя ее. Потому что у российского руководства есть понимание, что в Сватово будет деоккупировано и вскоре там замаячит украинский флаг", - подытожил он.

Ситуация на Донбассе

В обзоре аналитиков ISW указывается, что с наступлением зимы условия на востоке Украины становятся более благоприятными для более быстрых темпов военных операций в несколько будущих недель.

Ранее они сообщали, что украинские воины усилили контрнаступление по всей линии фронта и в районе трассы Сватово-Кременная.

3 декабря президент Владимир Зеленский рассказал, какова ситуация на фронте. По его словам, "наиболее горячо, наиболее болезненно" сейчас на Донетчине.

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