Количество раненых и погибших российских оккупантов уточняется.

В Генштабе ВСУ подтвердили поражение вражеского объекта в районе Сватово, где находились около 70 оккупантов.

"Оккупанты продолжают нести потери. Местные больницы Щастинского района Луганской области перегружены из-за большого количества раненых захватчиков. Противник вынужден проводить медицинскую эвакуацию раненых военнослужащих в Луганск", - говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.

Также подтверждено поражение вражеского объекта в районе населенного пункта Сватово 25 ноября - там находились около 70 военнослужащих противника.

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"Количество раненых и погибших оккупантов уточняется", - говорится в сводке.

Кроме того, за сутки подразделения украинских ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

Война в Украине-что известно

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. С тех пор и по состоянию на 27 ноября потери России в Украине пересекли психологическую отметку в 87 тысяч человек. В частности, за минувшие сутки на нашей земле ликвидировали еще около 600 захватчиков. В Генштабе отметили, что наибольшие потери противник понес на Авдеевском, Лиманском и Бахмутском направлениях.

В сегодняшней утренней сводке Генштаба также сообщалось, что на протяжении минувших суток на Донбассе Силы обороны Украины отбили вражеские атаки возле пяти населенных пунктов.

Также украинские военные за последние сутки нанесли результативные удары в Запорожской области в районах населенных пунктов Мелитополь, Пологи и Михайловка.

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